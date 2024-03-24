Казахстан проиграл битву Узбекистану на международном турнире по боксу

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Сегодня 18:58
©Кадр из видео

Сегодня, 24 марта, состоялось противостояние между Казахстаном и Узбекистаном на международном турнире по боксу "Великий шелковый путь" в Баку (Азербайджан), передают Vesti.kz

В 1/8 финала весовой категории до 75 килограммов Тимур Нурсеитов встречался с Алишером Аюбовым. Победу одержал представитель Узбекистана Аюбов.

Для Казахстана это третья потеря. Ранее свои стартовые поединки проиграли Дамир Абдикадир (до 51) и Серик Темиржанов (до 63,5). А вот Темиртас Жусупов (до 48) стартовал с победы.

Сегодня от Казахстана выступят еще Сагындык Тогамбай (до 92) и Камшыбек Кункабаев (свыше 92). С их соперниками можно ознакомиться здесь.

Метки:
Сборная Казахстана по боксу Узбекистан Бокс
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