Казахстан с нокдауном и камбэком вышел в финал ЧМ-2025 по боксу

Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай вышел в финал чемпионата мира в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

В 1/2 финала в весовой категории до 50 килограммов его соперником был кубинц Алехандро Фис Кларо.

Первый раунд сложился в пользу кубинца - 3:2. Во втором отрезке боя Ташкенбай оказался сильнее - 4:1. При этом казахстанец побывал в нокдауне.

В третьем раунде Ташкенбай также получил преимущество от судей - 3:2. Итогом противостояния стала победа казахстанца большинством судейских голосов - 4:1.

В финале, Санжар сразится с победителем пары Соуши Макино (Япония) - Батулга Алдархишиг (Монголия).

Напомним, в 1/8 финала Ташкенбай раздельным решением судей победил иорданца Хутхайфу Эшиша (3:2). В 1/4 финала казахстанец оказался сильнее индийца Жадумани Сингха Манденгбама (4:0).

Ташкенбай является чемпионом мира-2023, а также победителем первенства Азии 2022 года.

Отметим, что этот чемпионат мира впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing. Турнир стартовал 4 сентября и продлится до 14-го числа.