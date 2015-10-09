Не Казахстан и не Узбекистан. Кто лидирует по числу четвертьфиналистов ЧМ-2025 по боксу 

На проходящем в Дубае (ОАЭ) чемпионате мира по боксу от Международной боксерской ассоциации (IBA) определились все четвертьфиналисты, сообщают Vesti.kz.

Стадию 1/8 финала без потерь прошла только сборная России - все 13 боксёров одержали победы.

На втором месте по числу четвертьфиналистов идёт сборная Узбекистана — 11 боксёров. Замыкает тройку сборная Казахстана с 10 представителями.

Кто от Казахстана вышел в 1/4 финала ЧМ

До этой стадии турнира дошли: Темиртас Жусупов (48 кг), Даниял Сабит (51 кг), Сакен Бибосынов (54 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг), Серик Темиржанов (60 кг), Ертуган Зейнуллинов (63,5 кг), Санатали Тольтаев (67 кг), Абылайхан Жусупов (71 кг), Сабыржан Аккалыков (75 кг) и Нурлан Сапарбай (92+ кг).

Изначально в заявке сборной Казахстана на ЧМ-2025 было 13 боксёров: из борьбы за медали выбыли Ерасыл Жакпеков (81 кг), Даулет Тулемисов (86 кг) и Нурмагамед Юсупов (92 кг).

Бои Казахстана на ЧМ-2025 по боксу 10 декабря

Cегодня на ринг выйдут 10 казахстанских боксёров. Также состоится одна дуэль Казахстан - Узбекистан.

18:15, 48 кг. Темиртас Жусупов - Лал Прасад Упрети (Непал);

18:45, 54 кг. Сакен Бибосынов - Мвенго Мвале (Замбия);

19:00, 60 кг. Серик Темиржанов - Акмал Убайдов (Таджикистан);

19:30, 67 кг. Санатали Тольтаев - Асадхужа Муйдинхужаев (Узбекистан);

20:15, 75 кг. Сабыржан Аккалыков - Мирослав Капулер-Ищенко (Израиль);

21:15, +92 кг. Нурлан Сапарбай - Давид Чалоян (Армения);

22:15, 51 кг. Даниял Сабит - Патрик Чинемба (Замбия);

22:30, 57 кг. Оразбек Асылкулов - Карлос Мартинес Бернад (Испания);

23:15, 63,5 кг. Ертуган Зейнуллинов - Ахмад Штиви (Израиль);

23:45, 71 кг. Абылайхан Жусупов - Сархан Алиев (Азербайджан).

Добавим, что полуфиналисты ЧМ-2025 гарантируют себе как минимум бронзовые медали.

Прямая трансляция поединков доступна по этой ссылке.

Чемпионат мира-2025 от IBA продлится до 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры - по 150 000, бронзовые медалисты - по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

