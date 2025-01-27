Казахстан назвал состав на турнир по боксу в Испании

Сборная Казахстана по боксу вылетела в Испанию, где в Аликанте проведет учебно-тренировочные сборы и примет участие в международном турнире с 3 по 9 февраля, передают Vesti.kz.

Состав команды выглядит так:

Мужчины

48 кг: Ернар Карап, Нурзат Онгаров;

51 кг: Ернур Кайрат, Рамазан Нурлыбаев

54 кг: Баглан Кенжебек, Актилек Орынбасар, Жандаулет Сарсенбаев;

57 кг: Жасулан Тилеумбек, Ерхан Турдан;

60 кг: Шынгыс Мусинов, Бейбарыс Жексен;

63.5 кг: Алмат Абдуали, Жандос Кыдыралиев;

67 кг: Дулат Бекбауов, Елнур Суюнбай;

71 кг: Дархан Дуйсебай, Аман Конысбеков;

75 кг: Диас Молжигитов, Максат Отегенов;

80 кг: Даулет Толемисов;

86 кг: Бекнур Батырбек, Темирлан Мукатаев, Бекзат Танатар;

92 кг: Мади Амиров, Нурмагамед Юсупов;

+92 кг: Даниял Сапарбай.

Женщины

48 кг: Роксана Гасымова;

60 кг: Гүлжайна Уббиниязова;

70 кг: Бакыт Сейдиш;

75 кг: Диана Магауияева.



Ранее главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов рассказал, что еще два состава после сборов в Туркестанской области отправятся в Болгарию для участия на одном из крупнейших международных турниров "Кубок Странджа".

Также он высказался о молодых звездах.

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