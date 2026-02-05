Казахстан лишился медали на турнире по боксу в Испании

Казахстанский боксёр Бексултан Боранбек не смог завоевать медаль на международном турнире Boxam Elite в Ла-Нусии (Испания), передают Vesti.kz.

В четвертьфинале весовой категории до 55 килограммов он проиграл канадцу Максимусу Томинесу со счётом 2:3. Это поражение лишило Боранбека возможности гарантировать себе хотя бы бронзовую медаль, которую он получил бы при выходе в полуфинал.

В то же время другой представитель Казахстана Махмуд Сабырхан (55 кг) уверенно вышел в полуфинал, разгромив соперника из Швеции.

В женской сетке сегодня, 5 февраля, поражения потерпели казахстанки Виктория Байдукова (60 кг) и Виктория Графеева (60 кг), а вот Назерке Серик (65 кг) одержала победу и обеспечила себе медаль.

Международный турнир Boxam Elite-2026 проходит с 3 по 8 февраля и включает соревнования среди мужчин и женщин.