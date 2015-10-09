Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Любительский бокс
Вчера 21:59
 

Казахстан вырвал медаль у Испании на международном турнире по боксу

Казахстан вырвал медаль у Испании на международном турнире по боксу ©Кадр из видео

Казахстанка Назерке Серик гарантировала себе медаль на боксёрском турнире Boxam Elite в Ла-Нусии (Испания), передают Vesti.kz

В четвертьфинале весовой категории до 65 килограммов она вырвала победу у испанки Марианны Сото Торрес со счётом 3:2 и вышла в полуфинал, обеспечив себе как минимум бронзу. 

Ранее у Казахстана поражения потерпели в женской сетке Виктория Байдукова (60 кг) и Виктория Графеева (60 кг).

Международный турнир Boxam Elite-2026 проходит с 3 по 8 февраля и включает соревнования среди мужчин и женщин.

