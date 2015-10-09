Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Любительский бокс
Вчера 22:17
 

Махмуд Сабырхан оформил разгром и обеспечил Казахстану медаль турнира в Испании

©КФБ

Казахстанский боксёр Махмуд Сабырхан вышел в полуфинал международного турнира Boxam Elite, проходящего в Ла-Нусии (Испания), передают Vesti.kz.

Казахстанский боксёр Махмуд Сабырхан вышел в полуфинал международного турнира Boxam Elite, проходящего в Ла-Нусии (Испания), передают Vesti.kz.

В четвертьфинале весовой категории до 55 килограммов он уверенно прошёл Элвина Ванукагу из Швеции со счётом 5:0. Выход в 1/2 финала принёс казахстанцу как минимум бронзовую медаль. 

Махмуд Сабырхан — двукратный чемпион мира (2023, 2025) и победитель чемпионата Азии (2024).

Сегодня, 5 февраля, в женской сетке поражения потерпели казахстанки Виктория Байдукова (60 кг) и Виктория Графеева (60 кг), а вот Назерке Серик (65 кг) выиграла свой поединок.

Международный турнир Boxam Elite-2026 проходит с 3 по 8 февраля и включает соревнования среди мужчин и женщин.

Сегодня от Казахстана выступят ещё несколько боксёров. Подробности — по ссылке.

