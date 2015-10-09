Капитан сборной принес медаль Казахстану на турнире в Испании

Капитан сборной Казахстана по боксу Айбек Оралбай вышел в 1/2 финала на турнире Boxam Elite, проходящем в Ла-Нусии (Испания), сообщают Vesti.kz.

В поединке с англичанином Мэттом Уильямсом в 1/4 финала в весовой категории свыше 90 килограммов он не познал проблем, выиграв раздельным решением судей - 4:1.

Таким образом, выйдя в полуфинал, Оралбай гарантировал себе как минимум бронзу этого турнира.

Напомним, международный турнир Boxam Elite-2026 проходит с 3 по 8 февраля и включает соревнования среди мужчин и женщин. В мужской части турнира Казахстан представлен 18 боксёрами, которые выступают в десяти весовых категориях. В женской сетке за медали борются 14 представительниц страны, заявленных в девяти категориях.

Отметим, что для национальной сборной Казахстана данный старт стал первым официальным турниром под руководством нового главного тренера Нуржана Насанова. Специалист возглавил команду 10 января, сменив на этом посту Кайрата Сатжанова.

