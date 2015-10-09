Разгромом 4:0 обернулся матч "Барселоны" и "Реала"

Футболистки каталонской "Барселоны" нанесли разгромное поражение мадридскому "Реалу" в 1/4 финала Кубка Испании, сообщают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Альфредо Ди Стефано" в Мадриде и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

В составе "Барселоны" дубль оформила Эва Пайор, ещё по голу забили Алексия Путельяс и Сальма Паральюэло.

Это была 22-я очная встреча женских команд "Барселоны" и "Реала" во всех турнирах. В 21 случае побеждала "сине-гранвтоые". Общий счет этих матчей – 77:10 в пользу каталонского клуба.

