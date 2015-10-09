Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Профи-бокс
Сегодня 09:50
 

"Молодой Головкин" из Казахстана провел дуэль взглядов перед титульным боем

"Молодой Головкин" из Казахстана провел дуэль взглядов перед титульным боем Виктор Темиров. Фото: instagram.com/temiroov_/©

Казахстанский боксер Виктор Темиров (9-0, 6 КО) проведет бой с немцем Домеником Арнольдом (5-0, 2 КО), сообщают Vesti.kz.

Их поединок намечен на вечере бокса Бад-Херсфельде (Германия), который состоится 7 февраля. В этом поединке спортсмены разыграют пояс чемпиона мира в среднем весе по версии WBF.

Накануне состоялась пресс-конференция и традиционная дуэль взглядов.

"Завтра на весы. Погнали, я готов!" - написал Темиров в своем Instagram.


В предыдущем поединке Темиров единогласным решением нанес поражение индийскому боксеру Сантошу Барали. Бой прошел в сентябре 2025 года в Алматы.

Напомним, что Темиров носит на профи-ринге прозвище "Мясник", но болельщики и журналисты в Германии часто сравнивают его со знаменитым казахстанцем Геннадием Головкиным, который также начинал свою профи-карьеру в Германии.

