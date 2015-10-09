Счёт 4:1 обеспечил Казахстану медаль на турнире по боксу в Испании

Казахстанский боксёр Тимур Нурсеитов гарантировал себе как минимум бронзовую медаль на международном турнире Boxam Elite-2026 в Ла-Нусии (Испания), передают Vesti.kz.

Это стало возможным после его победы в четвертьфинале весовой категории до 75 килограммов над англичанином Кайлом Шоу-Тулленом со счётом 4:1.

Ранее в мужской сетке турнира другой представитель Казахстана, Махмуд Сабырхан (55 кг), вышел в полуфинал и также гарантировал себе как минимум бронзу, тогда как Бексултан Боранбек (55 кг) и Серик Темиржанов (60 кг) проиграли свои бои.

Международный турнир Boxam Elite-2026 проходит с 3 по 8 февраля и включает соревнования среди мужчин и женщин.

