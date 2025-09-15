Казахстан лишил Узбекистан титула гегемона в мире бокса

Сборная Узбекистана по боксу завершила свое выступление на чемпионате мира по боксу, заняв вторую строчку в общекомандном зачете, сообщают Vesti.kz со ссылкой на издание Upl.uz.

Соревнования, проходившие на M&S Bank Arena с 4 по 14 сентября, завершились напряженной борьбой за лидерство, в которой ключевую роль сыграло количество золотых медалей.

"В активе узбекистанской команды оказалось 11 наград, что является лучшим показателем по общему числу медалей на турнире. Тем не менее, сборная Казахстана опередила соотечественников, завоевав на одну золотую медаль больше", - пишет сайт.

В первом в истории чемпионате мира под эгидой новой организации World Boxing приняли участие 540 спортсменов из 68 стран. За десять дней соревнований сборная Узбекистана завоевала шесть золотых, две серебряные и три бронзовые медали, а команда Казахстана выступила ещё ярче - на её счету семь золотых, одна серебряная и две бронзовые награды. Замкнула тройку лидеров сборная Индии.



Несмотря на итоговое второе место в общем зачёте, мужская сборная Узбекистана показала по-настоящему выдающийся результат, став сильнейшей командой планеты среди мужчин. Все шесть золотых медалей узбекские боксёры завоевали именно в мужской категории. Второе в карьере золото на мировых первенствах оформили Абдумалик Халоков (до 60 кг) и Асадхуджа Муйдинхужаев (до 65 кг). К ним присоединились новые чемпионы мира — Фазлиддин Эркинбоев (до 75 кг), Жавохир Умматалиев (до 80 кг), Акмалжон Исроилов (до 85 кг) и Турабек Хабибуллаев (до 92 кг).

"Судьба первого места в общем зачете решалась в последний день соревнований. В финальном поединке в супертяжелой весовой категории (+92 кг) казахстанец Айбек Оралбай одержал победу над Жахонгиром Зокировым. Этот результат принес Казахстану седьмую золотую медаль и позволил обойти Узбекистан в итоговой таблице. В женской сетке турнира доминировали спортсменки из Казахстана, завоевавшие первое командное место", - уточняет Upl.uz.

Серебро в актив сборной Узбекистана добавили Навбахор Хамидова (до 65 кг) и Жахонгир Зокиров (+92 кг), а бронзовые медали завоевали Сабина Бобокулова (до 48 кг), Феруза Казакова (до 51 кг) и Азиза Зокирова (до 75 кг).

Сколько заработали боксеры Казахстана за медали ЧМ-2025

Кто от Казахстана взял медали ЧМ-2025 по боксу

Золото в составе сборной Казахстана завоевали: Санжар Ташкенбай (50 кг), Махмуд Сабырхан (55 кг), Торехан Сабырхан (70 кг), Айбек Оралбай (+90 кг), Алуа Балкибекова (50 кг), Аида Абикеева (65 кг), Наталья Богданова (70 кг);

Серебро - Назым Кызайбай (48 кг);

Бронзу - Виктория Графеева (60 кг) и Елдана Талипова (+80 кг).

В итоге Казахстан занял первое место в медальном зачёте ЧМ-2025.

Головкин обратился к боксёрам исторического ЧМ-2025 в Ливерпуле

Напомним, чемпионат проходил под эгидой недавно созданной международной федерации World Boxing. Эта организация появилась в 2023 году как альтернатива Международной ассоциации бокса (IBA), которая в 2024 году лишилась признания со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).