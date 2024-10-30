Казахстан и Узбекистан поспорят за финал ЧМ-2024 по боксу

Казахстанец Расул Асанханов вышел в 1/2 финала молодежного чемпионата мира по боксу в Будве (Черногория), сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 92 килограммов в 1/4 финала Асанханов встречался с китайцем Куо Чао.

Поединок завершился победой казахстанца - 4:0.

Асанханов вышел в 1/2 финала и как минимум гарантировал себе бронзу мирового первенства.

В решающем поединке Расул встретится с представителем Узбекистана Халимжоном Мамасолиевым. Бой пройдет 31 октября.

Добавим, что Казахстан в четвертьфинале мирового турнира в Будве представлен 18 спортсменами. На другом мировом первенстве в США наша делегация сначала понесла первую потерю, а затем выиграла медаль.