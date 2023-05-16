Казахский Ломаченко покорил ЧМ в Ташкенте: уничтожил всех и взял золото. Откуда взялось это прозвище?

Автор: Димаш Тулегенов

Одной из главных звезд казахстанского спорта на данный момент является новоиспеченный чемпион мира по боксу Махмуд Сабырхан. 21-летний спортсмен добрался до финала на втором мировом первенстве кряду, но со второй попытки сумел завоевать именно золото. Однако рядовые болельщики, не особо увлекающиеся боксом, знают его больше не по имени, а по прозвищу Казахский Ломаченко. Корреспондент Vesti.kz решил вспомнить, откуда вообще появился такой никнейм.

На завершившемся чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан) молодому казахстанцу не было равных в весовой категории до 54 килограммов. Всех пятерых соперников он победил со счетом 5:0, суммарно выиграв 15 раундов из 15.

В позапрошлом году, на ЧМ в Белграде (Сербия), Сабырхан также здорово себя проявил. Тогда он добрался до финала первенства, в котором проиграл более опытному японцу Томое Цубои - 0:5. На этом ЧМ-2023, кстати говоря, Цубои выступал уже в весе до 51 килограммов, добравшись лишь до четвертьфинала.

В октябре 2021-го, в преддверии ЧМ в Белграде, известный в прошлом боксер, чемпион мира-2013 Биржан Жакыпов указал на схожесть стилей Сабырхана и украинца Василия Ломаченко (19-2, 17 КО), являющегося двукратным чемпионом мира и обладателем золота Олимпиады, на счету которого было 396 побед в 397 любительских поединках, и который несколько лет назад признавался лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории.

Вероятно, именно Жакыпов первый как в Казахстане, так и в мире публично упомянул Ломаченко, говоря о перспективном соотечественнике:

Я за ним с "молодежки" наблюдаю. Он парень целеустремленный. Характерный боксер. На последней Азии проиграл индусу, но он не в своем весе боксировал, а в 56 килограммах, и ему было трудновато адаптироваться. Но он показал хороший бокс. Очень талантливый парень. Он мне напоминает Василия Ломаченко. Очень похож в боях, но ему нужно еще расти и не пропускать удары.

Спустя несколько дней никнейм Казахский Ломаченко был прикреплен к Махмуду автором YouTube-канала "неКАРАтэ". Тогда Сабырхан одержал первую победу на ЧМ-2021, оставив ни с чем соперника из Южной Кореи. Автор канала дал ему высокую оценку:

Махмуд Сабырхан уничтожил Ин Кю Кима - Казахский Ломаченко вышел в 1/8 финала. Махмуда можно назвать казахским уникумом. У него реально есть все: темп, дикий тайминг, комбинационная работа и понимание того, что происходит, а это самое главное в ринге. При этом невероятная выносливость. По сути, боец экстра-класса у нас сложился. В 54 килограмма - это заявка на золото: Зоирову с этим парнем придется очень сложно. Сабырхан - молодой, но уже сформировавшийся боец. У него есть желание, сила и техника. Что касается ударов, то здесь он берет тоннажем и постоянно поддавливает. Такой вот темповик. Непонятно, почему мы не увидели его в Токио (на Олимпийских играх-2020), потому что медаль он бы себе обеспечил. Как минимум в тройку такой парень зайдет всегда".

Уже после выхода в финал чемпионата мира общественность впервые услышала имя Ломаченко уже от самого Сабырхана. В беседе корреспонденту Vesti.kz он рассказал о своей тактике и стиле:

Тактику строили еще с детства, когда с тренером смотрели поединки известных боксеров. И не только Ломаченко, но и других. Беру для себя что-то из разных стилей, и вместе с тренерами нарабатываем.

Вот так и сложилось неофициальное прозвище Казахский Ломаченко, которое на данный момент даже более узнаваемо, чем настоящее имя новоиспеченного чемпиона мира. Первое публичное сравнение было сделано в Казахстане, но дальше эту же деталь подхватил известный российский YouTube-канал. Уже оттуда прозвище стало ходовым в ряде спортивных СМИ.

Кому-то это может нравиться, ведь не каждого именуют так и сравнивают с самим Ломаченко, а кого-то может напрягать, что СМИ и болельщики предпочитают использовать никнейм, жертвуя в заголовках именем. Но то, что статус местного Ломаченко дал Сабырхану еще больше популярности - это факт.

Напомним, что IBA восхитилась техникой Сабырхана, продемонстрированной им в финале ЧМ-2023. А британский эксперт бокса Тейлор О’Хиггинс назвал казахстанца одним из самых зрелищных боксеров на данный момент.

Фото: Instagram/BoxingKazakhstan, Дирекция развития спорта©️