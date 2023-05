Казахский Ломаченко впечатлил эксперта победой над узбеком в финале ЧМ-2023 по боксу

Новоиспеченный чемпион мира из Казахстана Махмуд Сабырхан является одним из самых зрелищных боксеров на данный момент. Такое мнение выразил британский эксперт бокса Тейлор О’Хиггинс, сообщают Vesti.kz.

Напомним, в финале чемпионата мира-2023 в Ташкенте Сабырхан победил единогласным решением судей хозяина ринга Ойбека Джураева. Причем в третьем раунде казахстанец дважды отправил соперника в нокдаун.

Напомним, золото на ЧМ-2023 в составе сборной Казахстана помимо Сабырхана завоевали Санжар Ташкенбай (48 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг). Серебряную медаль завоевал Дулат Бекбауов (67 кг).



Сабырхан является чемпионом Азии (2023), а также серебряным призером чемпионата мира (2021) и чемпионата Азии (2022). Его называют Казахским Ломаченко из-за схожего с известным украинским чемпионом Василием Ломаченко стиля боя.





Moving on to 54kg, 🇰🇿’s Makhmud Sabyrkhan managed to go one better than he did in Belgrade 2021 two years ago after beating Oybek Jurayev of 🇺🇿 to claim bantamweight 🥇. A great performance from the 21 year-old Kazakh switch-hitter, who remains one of… https://t.co/J71sU5KHgL