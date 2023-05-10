Лидер сборной Узбекистана перебоксировал чемпиона мира в Ташкенте

Лидер сборной Узбекистана Хасанбой Дусматов пробился в полуфинал чемпионата мира-2023 по боксу в Ташкенте, передают Vesti.kz.
В четвертьфинале весовой категории до 51 килограмма Дусматов прошел японца Томоя Цубои, чемпиона мира 2021 года.
Дусматов - достаточно титулованный боксер. Он выигрывал золото Олимпиады-2016, а также трижды становился победителем чемпионата Азии (2015, 2017, 2022).
Сегодня, 10 мая, от сборной Казахстана выступят семь боксеров. Прямая трансляция будет доступна здесь.
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