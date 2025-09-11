Боксер из Узбекистана Джахонгир Зокиров вышел в 1/2 финала на чемпионате мира в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

В 1/4 финала в весовой категории свыше 90 килограммов Зокиров, которого называют наследником известного боксера из Узбекистана Баходира Джалолова выиграл у норвежца Омара Шины (5:0).

За выход в финал он сразится с этническим казахом из Китая Данабиеке Байкевузи (Данабек Байгазы), оказавшегося сильнее в 1/4 финала итальянца Диего Ленци (4:1). Их бой намечен на 12 сентября.

Кроме того, в этой весовой категории представлен капитан сборной Казахстана Айбек Оралбай, победивший в 1/4 финала хорвата Луку Пратлячича (5:0). В 1/8 финала Айбек разгромил Мюджахита Ильяса из Турции.

В 1/2 финала Оралбай сойдется с кубинцем Хулио Сесаром Ла Крусом, который в 1/4 финала победил англичанина Дамара Томаса (4:1).