Казахский боксер после сенсации уронил узбека, но остался без золота турнира в Баку

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Сегодня 15:51
©КФБ

Казахстанский боксер Тимур Кабдешов провел финальный поединок на международном турнире "Великий шелковый путь", который проходит в Баку, передают Vesti.kz.

Его соперником в финале весовой категории до 54 килограммов был Хужаназар Нортожиев из Узбекистана. Поединок остановили в третьем раунде из-за рассечения у казахстанца - в итоге судьи отдали победу узбеку. Хоят во втором раунде казахстанец отправил соперника в нокдаун.

Напомним, в полуфинале турнире Кабдешов сотворил сенсацию, победив чемпиона Европы Максима Кузнецова из России.

Ранее свой бой за золото провел казахстанец Темиртас Жусупов, выступающий в весовой категории до 48 килограммов. В финале он уступил азербайджанцу Хасану Маликову.

Позднее свои финальные бои проведут еще три казахстанских боксера:

До 60 килограммов

16:00. Талгат Сырымбетов (Казахстан) - Азрак Бабиров (Азербайджан);

До 71 килограмма

16:45. Дархан Дуйсебай (Казахстан) - Бекзод Хамидов (Узбекистан);

До 92 килограммов

17:45. Сагындык Тогамбай (Казахстан) - Альфонсо Домингес (Азербайджан).

Метки:
Сборная Казахстана по боксу Узбекистан Бокс
Новости
Сегодня , 16:13
Любительский бокс
Казахстан выиграл первое золото на турнире по боксу в Баку
Сегодня , 15:51
Любительский бокс
Казахский боксер после сенсации уронил узбека, но остался без золота турнира в Баку
Сегодня , 15:18
Любительский бокс
Чемпиона мира из Казахстана оставили без золота турнира в Баку
Сегодня , 13:38
Любительский бокс
Казахстан и Узбекистан обошли Россию: у кого больше финалистов на турнире в Баку
Сегодня , 07:45
Любительский бокс
Казахстан проведет супертурнир по боксу за путевку на Олимпиаду
Сегодня , 07:20
Любительский бокс
Битвы с Узбекистаном. Прямая трансляция пяти боев Казахстана за золото турнира в Баку
Вчера , 21:11
Любительский бокс
Круче Узбекистана и России? Сколько боксеров от Казахстана вышли в финал турнира в Баку
Вчера , 20:45
Любительский бокс
Узбекский боксер лишил уроженца Казахстана финала турнира в Баку
Вчера , 20:29
Любительский бокс
Еще одна дуэль Казахстан - Узбекистан пройдет за золото турнира в Баку
Вчера , 20:16
Любительский бокс
Казахстан получил пятого финалиста турнира по боксу в Баку
© 2008 - 2024 ТОО «EML»