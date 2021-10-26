Капитан сборной Казахстана Абылайхан Жусупов узнал своего следующего соперника на чемпионате мира по боксу, проходящем в Белграде (Сербия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

За выход в 1/8 финала весовой категории до 67 килограммов Жусупов встретится с венесуэльцем Кристианом Паласио по прозвищу "Машина". Этот бой состоится 28 октября.

Напомним, на старте ЧМ-2021 капитан сборной Казахстана единогласным решением судей победил Ю Линя из Тайбэя.

Также с победы стартовал еще один казахстанец Серик Темиржанов (57), который единогласным решением выиграл у монгола Энх-Амара Хархуу.

Расписание боев всех боксеров сборной Казахстана доступно здесь.

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