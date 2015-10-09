Жусупов отправил соперника на канвас в стартовом поединке ЧМ-2025 по боксу

Лидер сборной Казахстана по боксу Абылайхан Жусупов провёл дебютный поединок на чемпионате мира-2025 IBA, который проходит в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

Его первым соперником на турнире стал Арарат Харутюнян из Армении. С первых минут Жусупов пошёл вперёд, активно нанося серию ударов. Первый отрезок казахстанец завершил победой 5:0.

Во второй трёхминутке Абылайхан и вовсе отправил соперника на канвас, однако Харутюнян встал и продолжил бой.

В третьем отрезке Жусупову было достаточно не проиграть нокаутом, чтобы пройти в следующую стадию. Однако казахстанец не остановился на достигнутом и снова отправил оппонента в нокдаун.

Таким образом Абылайхан с явным преимуществом перебивает соперника и отправляется выше по турнирной сетке. Харутюнян, в свою очередь, покидает соревнования.

Жусупов - трёхкратный бронзовый призер чемпионатов мира (2017, 2019, 2021) и серебряный медалист чемпионата Азии (2017).

Ранее сегодня, 7 декабря, также успешно выступили другие представители сборной Казахстана Оразбек Асылкулов и Ертуган Зейнуллинов.

Чемпионат мира по боксу Международной ассоциации бокса (IBA) в Дубае пройдёт с 4 по 13 декабря. Победители турнира получат приз в размере 300 000 долларов, серебряные медалисты — 150 000 долларов, бронзовые призёры — 75 000 долларов, а команды, выбывшие на стадии четвертьфинала, будут вознаграждены по 10 000 долларов.

