Сборные (хоккей)
Сегодня 07:59
 

Неожиданным исходом обернулся первый матч Казахстана на ЧМ по хоккею

  Комментарии

©icehockey.kz

Сборная Казахстана по хоккею неожиданно уступила Украине в стартовом матче молодёжного чемпионата мира в дивизионе IA, проходящего в Словении, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счётом 1:2.

При этом первыми успеха добились казахстанцы благодаря точному броску Корнея Корнеева на 7-й минуте. На это украинцы ответили шайбой Никиты Куликова на 42-й минуте. А в овертайме победу украинской команде принёс Данила Кураев (63-я).

Отметим, что в заявку сборной Казахстана внесены 23 игрока: 20 полевых и три вратаря. С составом можно ознакомиться здесь.

Расписание следующих матчей сборной Казахстана:

8 декабря, 23:30. Казахстан vs Словения
10 декабря, 23:30. Казахстан vs Франция
11 декабря, 20:00. Норвегия vs Казахстан
13 декабря, 20:00. Казахстан vs Австрия

Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2025/26. Дивизион I Группа А   •   Словения, Блед   •   Круговой турнир, мужчины
Сегодня 23:30   •   не начат
Казахстан (U-20)
Казахстан (U-20)
- : -
Словения (U-20)
Словения (U-20)
Кто победит в основное время?
Казахстан (U-20)
Ничья
Словения (U-20)
Проголосовало 22 человек

