Неожиданным исходом обернулся первый матч Казахстана на ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею неожиданно уступила Украине в стартовом матче молодёжного чемпионата мира в дивизионе IA, проходящего в Словении, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счётом 1:2.

При этом первыми успеха добились казахстанцы благодаря точному броску Корнея Корнеева на 7-й минуте. На это украинцы ответили шайбой Никиты Куликова на 42-й минуте. А в овертайме победу украинской команде принёс Данила Кураев (63-я).

Отметим, что в заявку сборной Казахстана внесены 23 игрока: 20 полевых и три вратаря. С составом можно ознакомиться здесь.

Расписание следующих матчей сборной Казахстана:

8 декабря, 23:30. Казахстан vs Словения

10 декабря, 23:30. Казахстан vs Франция

11 декабря, 20:00. Норвегия vs Казахстан

13 декабря, 20:00. Казахстан vs Австрия

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!