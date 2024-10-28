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Феруза Шарипова устроила разгром за Узбекистан на ЧМ по боксу

©instagram.com/boxinguzbekistan_official/

Представительница Узбекистана Феруза Шарипова провела свой первый бой на молодежном чемпионате мира по боксу, проходящем в Будве (Черногория), передают Vesti.kz.

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В 1/8 финала турнира в весовой категории до 54 килограммов Шарипова встречалась с представительницей ДР Конго Керене Памбу Фобой и победила ее единогласным решением судей (5:0).

Таким образом, Шарипова вышла в четвертьфинал ЧМ. Там ее соперницей будет российская боксерша Диана Сикстус, которая выбила казахстанку Аяжан Сыдык.

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Параллельно стали известны результаты выступления казахстанских спортсменов: в одном поединке был зафиксирован нокаут в первом раунде.

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