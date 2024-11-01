Две дуэли с Узбекистаном, или кто стал соперником боксеров Казахстана в финале ЧМ

На проходящем в Буде (Черногория) молодежном чемпионате мира-2024 по боксу определились все финалисты, сообщают Vesti.kz.

От Казахстана до этой стадии турнира дошли семь боксеров. В финальных боях, которые пройдут 2-3 ноября, состоятся две принципиальные дуэли с представителями Узбекистана.

Финальные пары с участием казахстанских боксеров выглядят так:

51 кг. Бексултан Боранбек (Казахстан) - Джастин Морено (Колумбия);

67 кг. Торехан Сабырхан (Казахстан) - Давид Эспиноса Сантоя (Куба);

71 кг. Онер Сейлхан (Казахстан) - Алексей Гуков (Россия);

75 кг. Санжарали Бегалиев (Казахстан) - Джафарбек Шахбазов (Узбекистан);

50 кг. Елянур Турганова (Казахстан) - Карла Пики (нейтрально от IBA);

66 кг. Улдана Таубай (Казахстан) - Кайла Дойли Бирн (Ирландия);

81 кг. Аружан Зейноллаева (Казахстан) - Рухшона Парпиева (Узбекистан).

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Напомним, в полуфинале турнира Казахстан представляли 17 боксеров, но дальше прошли только семеро.

Таким образом, бронзовыми призерами в Будве стали Диас Берикбай (48 кг), Жансери Кошербаев (57 кг), Расул Асанханов (92 кг) и Аслан Елдибайулы (92+ кг), а у женщин - Анель Абдрасилова (48 кг), Багжан Отынбай (52 кг), Толганай Касымхан (60 кг), Аружан Жанабаева (63 кг), Шугыла Налибай (75 кг) и Панар Сейтханкызы (81+ кг).