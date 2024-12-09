Джалолова подкупили? Боксеры Узбекистана получили по 50 миллионов от IBA

7 декабря в Дубае прошел турнир под эгидой IBA, а после турнира, глава организации Умар Кремлев раздал деньги узбекистанским боксерам, передает Vesti.kz.

Видео с награждения спортсменов опубликовали в Youtube-канале Кремлева.

Отмечается, что Кремлев вручил узбекистанским боксерам по 100 тысяч долларов, что эквивалентно 50 миллионам тенге.

Скорее всего, глава IBA таким образом поздравил спортсменов с победой на Олимпийских играх.

Денежное поощрение оказали Баходиру Джалолову, Хасанбаю Дусматову, Лазизбеку Муллажонову, Абдумалику Халокову и Асадхуже Муйдинхужаеву.

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