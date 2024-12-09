Зайнутдинов не играл в еврокубках целый год! Пора исправляться, а кто в соперниках?

Ситуация с игровым временем казахстанца Бахтиера Зайнутдинова в "Бешикташе" стала заметно улучшаться после отставки главного тренера Джованни ван Бронкхорста. Он выходил на замену в последних двух встречах чемпионата Турции, а теперь может впервые за год сыграть в еврокубках. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о предстоящем матче стамбульского клуба.

В четверг, 12 декабря, "Бешикташ" проведет матч шестого тура общего этапа Лиги Европы. В гостях команда встретится с норвежским "Буде-Глимтом". Обе команды после пяти туров находятся в зоне плей-офф: норвежцы идут 17-ми с семью очками, а турки занимают 22-ю позицию с шестью баллами.

Впереди еще три тура, но оба коллектива нуждаются в победе, чтобы рассчитывать на возможность участвовать в весенней части еврокубков.

Последний матч Зайнутдинова в континентальных клубных соревнованиях состоялся аж 14 декабря прошлого года. Тогда он помог "Бешикташу" одержать выездную победу над швейцарскимв группе Лиги конференций (2:0), проведя на поле 90 минут на позиции центрального защитника.

После этого он не играл в еврокубках, хотя за это время клуб провел семь матчей в Лиге Европы, в шести из которых Бахтиер раз за разом оставался на скамейке запасных.

В прошлом году Зайнутдинов и "Бешикташ" уже играли с "Буде-Глимтом". Это было в группе Лиги конференций. В Норвегии команда проиграла со счетом 1:3, а казахстанец остался на скамейке. А вот дома он уже сыграл, выйдя левым защитником. Но стамбульцы все равно проиграли - 1:2.

Сейчас голодному и заскучавшему в роли резервиста Зайнутдинову есть что доказывать, и он жаждет как можно больше времени провести на поле. В последней игре он провел больше 20 минут, причем в дерби с(1:0), и единственный гол был забит уже после его выхода на газон.

Его уверенность в себе растет, и особую роль в этом играет исполняющий обязанности главного тренера Сердар Топрактепе. И сейчас есть надежда не только провести первый еврокубковый матч за год, но и получить еще больше времени в игре.

Матч между "Буде-Глимтом" и "Бешикташем" пройдет в ночь на пятницу, 13 декабря, в 01:00 по казахстанскому времени. Встречу в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.