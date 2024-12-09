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Подписали звездного иностранца и вернули Шацкого. "Шахтер" останется в КПЛ?

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Подписали звездного иностранца и вернули Шацкого. "Шахтер" останется в КПЛ? ©ФК "Шахтер"

"Шахтер" впервые в истории покинул высший дивизион чемпионата Казахстана и это безусловно одно из главных разочарований сезона. Однако, корреспондент Vesti.kz видит косвенные решения, которые указывают на возможное сохранение карагандинского клуба в элите. 

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"Шахтер" впервые в истории покинул высший дивизион чемпионата Казахстана и это безусловно одно из главных разочарований сезона. Однако, корреспондент Vesti.kz видит косвенные решения, которые указывают на возможное сохранение карагандинского клуба в элите. 

К сожалению, в нашем чемпионате нет ничего определенного даже на год вперед, ведь даже прошедший сезон прошел через форс-мажор - "Аксу" взял и снялся с чемпионата за несколько недель до старта. 

Именно поэтому говорить о камбэке "Шахтера" в КПЛ, несмотря на вылет вполне реально. Ведь расширение лиги обсуждается уже не первый год и никто не знает, какова будет позиция нового президента КФФ по этому вопросу и нового руководителя QFL (если он будет). 

Но и сам "Шахтер" после сезона-2024 проводит довольную активную работу, там уже сменился руководитель и пришел новый главный тренер. Причем, возглавил карагандинцев чешский специалист Иржи Ярошик (экс-игрок "Челси"). В первой лиге запрещено назначать иностранного тренера. Да, говорят, что в таком случае Ярошик просто войдет в штаб или займет другую формальную должность, но может быть, Ярошик пришел именно под КПЛ? 

Кроме того, неожиданно, в "Шахтер" вернулся Игорь Шацкий - основной вратарь сборной Казахстана. Несмотря на не самый успешный в индивидуальном плане сезон в "Актобе", Шацкий наверняка мог найти клуб в КПЛ, но пошел в родной "Шахтер". Да, он воспитанник клуба и по словам Игоря он чувствует некоторую вину за вылет "горняков" и хочет исправить это. Но может и ничего исправлять не надо? Со стороны трансфер Шацкого выглядит странно, неужели главный вратарь сборной будет весь следующий сезон играть в первой лиге? Это ведь грозит и самому статусу Игоря в национальной команде. 

Но в то же время, в ходе стартовавшего межсезонья "Шахтер" уже потерял трех казахстанцев, своих воспитанников - Егора Цуприкова, Алмаса Тюлюбая и Абылайхана Назымханова. Возможно, клуб подтянет вместо них других воспитанников, хотя тому же Цуприкову замена уже есть. 

Если говорить о потенциальном расширении, то ранее рассматривали вариант с участием 16 команд. В таком случае, "Шахтер" может остаться в КПЛ, а из первой лиги поднимутся сразу три клуба - "Окжетпес", "Улытау" и "Каспий". Команда из Актау исходя из нынешнего регламента не выходит в КПЛ, поскольку финишировала в первой лиге лишь третьей. Но амбиции у "Каспия" для участия в КПЛ точно есть, поэтому скорее всего именно они и "Шахтер" будут очень заинтересованы в расширении лиги на будущий год. 

Фото: ФК "Шахтер"©

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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