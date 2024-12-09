Мбаппе ответил на обвинения в изнасиловании

Форвард сборной Франции и мадридского "Реала" Килиан Мбаппе рассказал, как относится к ситуации с обвинением в изнасиловании, передает Vesti.kz.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что полиция начала расследование по жалобе на изнасилование в отеле в центре Стокгольма (Швеция). По информации издания, одним из подозреваемых по делу проходил Мбаппе, который вместе со своими друзьями остановился в гостинице, где произошло преступление.

"Я был удивлен. Я всегда удивляюсь. Бывают вещи, которых вы не ожидаете. Я ничего не получал, никакой повестки. Я читал то же самое, что и все остальные. Шведское правительство ничего не говорило. Меня это не беспокоит. Это просто недоразумение. Меня это не беспокоило, мое же намерение состоит в том, чтобы сконцентрироваться на своей работе и посмотреть, к чему она приведет. Когда я сел в самолет, увидел эти новости. Я понятия не имею, кто заявитель. Если меня вызовут в суд, я приду", - цитирует Мбаппе RMC Sport.

В этом году француз на правах свободного агента перешел из "Пари Сен-Жермен" в мадридский "Реал", подписав с командой пятилетний контракт.