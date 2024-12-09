Лидер "Челси" поставил рекорд перед матчем с "Астаной"

Полузащитник лондонского "Челси" Коул Палмер установил рекорд года в английской премьер-лиге в своем клубе, сообщает Vesti.kz.

Он совершил 38 результативных действий в АПЛ в 2024 году (25 мячей и 13 голевых передач). Этот показатель является рекордным среди игроков "синих" за календарный год

Всего у 22-летнего футболиста 50 результативных действий в 48 матчах за "Челси" в чемпионате Англии (33+17). Действующий контракт Палмера с клубом рассчитан до 30 июня 2033 года. По данным Transfermarkt его стоимость достигает 90 миллионов евро.

На данный момент "Челси" занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. Команда заработала 31 очко после 15 матчей.

Напомним, 12 декабря "Челси" сыграет в Алматы против "Астаны" в рамках пятого тура Лиги Конференций.