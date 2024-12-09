В КФФ назревает грандиозный камбэк
Руководитель "Астаны" Саян Хамитжанов близок к переходу на должность генерального секретаря Казахстанской федерации футбола, передает Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.
Руководитель "Астаны" Саян Хамитжанов близок к переходу на должность генерального секретаря Казахстанской федерации футбола, передает Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.
В настоящее время эту должность с апреля 2023 года занимает Андрей Дудин.
Отметим, что Хамитжанов уже занимал руководящую должность в федерации: с 2008-го по 2012 год был генеральным секретарем, а в 2012-2014 годах - вице-президентом ФФК.
54-летний функционер в 2015-2018 годах занимал должность президента "Астаны", а с октября 2023 года является генеральным директором столичного клуба.
В этом году "Астана" отстала от "Кайрата" и заняла второе место в чемпионате Казахстана.
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