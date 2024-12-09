В Узбекистане восхитились казахстанскими боксерами на ЧА-2024 по боксу

Сайт Upl.uz опубликовал статью, в которой подвел итоги полуфинальных боев среди мужчин на чемпионате Азии-2024 по боксу, передает Vesti.kz.

Турнир проходит в Чиангмае (Таиланд). Чемпионы соревнования определятся 11 декабря.

"Узбекские и казахстанские боксеры блистательно выступают на ЧА. Чемпионат Азии по боксу - 2024 в Чиангмае приближается к своему завершению. Особо отличились сборные Казахстана и Узбекистана. Десять казахстанских боксеров и одиннадцать представителей Узбекистана боролись за выход в финал престижного турнира. В рамках полуфинала состоялись и два внутренних противостояния между спортсменами этих центральноазиатских республик, добавив напряжения и интриги в общий ход соревнований.

Ожидается, что финальные поединки станут ярким завершением чемпионата и определят сильнейших боксеров Азии в каждой весовой категории", - пишет СМИ.