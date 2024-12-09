В Узбекистане восхитились казахстанскими боксерами на ЧА-2024 по боксу
Сайт Upl.uz опубликовал статью, в которой подвел итоги полуфинальных боев среди мужчин на чемпионате Азии-2024 по боксу, передает Vesti.kz.
Сайт Upl.uz опубликовал статью, в которой подвел итоги полуфинальных боев среди мужчин на чемпионате Азии-2024 по боксу, передает Vesti.kz.
Турнир проходит в Чиангмае (Таиланд). Чемпионы соревнования определятся 11 декабря.
"Узбекские и казахстанские боксеры блистательно выступают на ЧА. Чемпионат Азии по боксу - 2024 в Чиангмае приближается к своему завершению. Особо отличились сборные Казахстана и Узбекистана. Десять казахстанских боксеров и одиннадцать представителей Узбекистана боролись за выход в финал престижного турнира. В рамках полуфинала состоялись и два внутренних противостояния между спортсменами этих центральноазиатских республик, добавив напряжения и интриги в общий ход соревнований.
Ожидается, что финальные поединки станут ярким завершением чемпионата и определят сильнейших боксеров Азии в каждой весовой категории", - пишет СМИ.
У мужской сборной Казахстана за золото подерутся девять боксеров. Это Санжар Ташкенбай (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Аблайхан Жусупов (71 кг), Диас Молжигитов (75 кг), Бекзат Нурдаулетов (86 кг), Сагындык Тогамбай (92 кг) и Айбек Оралбай (+92 кг).
В финале турнира состоятся семь дуэлей Казахстан - Узбекистан. С полным списком финальных пар можно ознакомится по этой ссылке.
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