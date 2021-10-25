На ЧМ по боксу разыграют Кубок Баркера? Артаев передал хранившийся в Казахстане трофей президенту AIBA

Накануне в Белграде (Сербия) состоялась церемония открытия 21-го чемпионата мира по боксу среди мужчин, в ходе которой олимпийский чемпион Афин-2004 казахстанец Бахтияр Артаев передал президенту AIBA Умару Кремлеву завоеванный им на той Олимпиаде Кубок Вэла Баркера. Об этом информирует пресс-служба КФБ.

Данный трофей вручается самому техничному боксеру ОИ вне зависимости от весовых категорий, переходящий к новому владельцу раз в четыре года, с выгравированным именем боксера, годом и местом проведения Игр. Артаев, как и предыдущие чемпионы, получил оригинал Кубка Вэла Баркера от 1936 года, который всегда был переходным, но в случае с казахстанцем он оказался именным, и все это время почетный трофей находился в Казахстане.

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"Сегодня я приехал в столицу Сербии с особой миссией для того, чтобы передать исторически важный боксерский трофей – Кубок Вэла Баркера семье AIBA. Мне хотелось бы, чтобы традиция вручения оригинального Кубка Вэла Баркера была воссоздана вновь и чтобы каждый боксер испытал те же незабываемые эмоции, что и предыдущие обладатели. Для казахстанского бокса Кубок Вэла Баркера является особенным спортивным трофеем, так как наши боксеры за 30 лет независимости нашей молодой республики трижды становились самыми техничными на ринге Олимпиады, и этот трофей всегда хранился только в музее. Это говорит о высоком уровне и богатых традициях казахстанской школы бокса. Хочу поблагодарить руководство Казахстанской федерации бокса в лице ее президента Кенеса Ракишева за поддержку данной инициативы, а также за оказываемую помощь нашим боксерам", – сказал Артаев.

Фото: КФБ©

Напомним, что в данное время Артаев занимает посты вице-президента Казахстанской федерации бокса и государственного тренера Казахстана по боксу.

ЧМ по боксу стартует сегодня, 25 октября. Прямая трансляция боев с участием казахстанцев доступна по этой ссылке.

С расписанием поединков можно ознакомиться здесь.

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