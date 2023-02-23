Чемпион мира из Казахстана стартовал с мощной победы на малом ЧМ по боксу

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Сегодня 19:59
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Казахстанский боксер Бекзад Нурдаулетов вышел в четвертьфинал проходящего в Софии (Болгария) международного турнира "Кубок Странджа", который еще называют малым чемпионатом мира по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 23 февраля, он стартовал с поединка 1/8 финала в весовой категории до 80 килограммов.

Соперником Нурдаулетова был представитель Сербии Артем Агеев. Казахстанец победил решением судей - 5:0.

Напомним, в 2019 году Нурдаулетов выиграл чемпионат мира по боксу. А в октябре 2020-го дебютировал в профи.

Ранее сегодня в четвертьфинал вышел Оразбек Асылкулов (57 килограммов), который побил главную сенсацию малого чемпионата мира. 

Также в вечерней сессии свои бои проведут еще четыре казахстанских боксера, в их числе Камшыбек Кункабаев. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу Нурдаулетов Бекзад Болгария

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