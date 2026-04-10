В Британии отреагировали на сенсационное поражение чемпиона мира из Казахстана

Британский обозреватель бокса Тейлор О'Хиггинс прокомментировал неожиданное поражение казахстанца Санжара Ташкенбая в четвертьфинале чемпионата Азии-2026 в Улан-Баторе (Монголия), передают Vesti.kz.
Ташкенбай выступал в весовой категории до 50 килограммов.
"Индийский боксёр Вишванат Суреш сотворил сенсацию на чемпионате Азии, победив действующего чемпиона мира Санжара Ташкенбая из Казахстана единогласным решением судей, отправив его в нокдаун в третьем раунде.
Ранее эти соперники уже встречались в финале молодёжного чемпионата Азии 2021 года, где победу одержал Ташкенбай…", - написал О'Хиггинс в соцсетях.
Ташкенбай является чемпионом Азии-2022 и двукратным чемпионом мира-2023, 2025.
Отметим, что Казахстан выиграл медальный зачёт чемпионата Азии-2026, проходившего под эгидой World Boxing.
Известны размеры призовых за медали ЧА по боксу для Казахстана