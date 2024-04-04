В Британии назвали будущего чемпиона Олимпиады по боксу из Казахстана

Британский обозреватель бокса Тейлор О'Хиггинс считает, что у казахстанца Торехана Сабырхана большое будущее, передают Vesti.kz.

"Казахстан имеет опыт подготовки олимпийских чемпионов в полусреднем весе. Следующим будет Торехан Сабырхан, брат действующего чемпиона мира Махмуда Сабырхана. За ним стоит следить в преддверии Лос-Анджелеса-2028", - написал О'Хиггинс у себя в соцсетях.

Напомним, ранее Торехана Сабырхана не допустили до казахстанского отбора за право поехать в Бангкок (Таиланд), где с 23 мая по 5 июня будут разыгрываться олимпийские лицензии в Париж-2024, подробности - здесь.

С подробностями отбора в Казахстане за последнюю лицензию можно ознакомиться по этой ссылке. Спарринги пройдут 8-10 апреля в Астане.