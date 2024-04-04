Брата Казахского Ломаченко не пустили на ОИ-2024. Тренер выступил с заявлением

Казахстанский боксер Торехан Сабырхан, брат Махмуда Сабырхана, не выступит в отборе в весовой категории 63,5 килограмма за право поехать в Бангкок (Таиланд), где с 23 мая по 5 июня будут разыгрываться олимпийские лицензии, передают Vesti.kz.

Об этом заявил его личный тренер Илияс Оралбеков.

"К сожалению, мой ученик Торехан не будет участвовать в спаррингах, МОК отклонил наше письмо, спасибо за поддержку, наши победные дни еще впереди", - написал он в соцсетях.

По правилам МОК, в Олимпийских играх могут участвовать боксеры, которым на 1 января исполнилось 19 лет. Торехану - 18.

Спарринги пройдут 8-10 апреля в Астане.

Напомним, его брата Махмуда Сабырхана называют Казахским Ломаченко за схожий стиль с украинцем Василием Ломаченко.