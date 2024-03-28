Известны подробности отбора в Казахстане за последнюю лицензию на Олимпиаду-2024 в боксе

Исполнительный директор Казахстанской федерации бокса (КФБ) Рауан Игенев прокомментировал решение организовать турнир по отбору претендента за последнюю лицензию на Олимпийские игры-2024 в Париж, передают Vesti.kz.

Напомним, мужская сборной Казахстана не смогла завоевать квоту только весе до 63,5 килограмма. Последним шансом на лицензию будет всемирный квалификационный турнир, который состоится с 23 мая по 5 июня в Бангкоке (Таиланд). Претендент от Казахстана определится по итогам внутреннего соревнования, на котором выступят шесть боксеров.

"Мы решили дать шанс всем боксерам, выступающим в весе до 63,5 кг. Это наш главный приоритет. Парни, давно выступающие в этом весе, - это Ертуган Зейнуллинов, Жандос Кыдыралиев, Мухаммедсабыр Базарбайулы. Торехан Сабырхан пришел из молодежной команды, а Серик Темиржанов поднялся из веса до 57 килограммов. Дулат Бекбауов, в свою очередь, спустился. Думаю, ни у кого не возникнут вопросы ни к нам, ни к тренерам. Мы решим все честно и справедливо. Сейчас мы пытаемся определиться с форматом турнира. Эту проблему необходимо решать по согласованию с тренерами и руководством. Наша конечная цель – пройти квалификацию на Олимпийские игры и защитить честь страны в Париже. Мы продолжим работать в этом направлении",- сказал Игенев в интервью Olympic.kz.

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На данный момент в активе Казахстана шесть олимпийских лицензий у мужчин. Их обладателями стали Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (57 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурбек Оралбай (80 кг), Айбек Оралбай (92 кг) и Камшыбек Кункабаев (+92 кг).

В женской боксе дела у Казахстана обстоят немного хуже - еще нет лицензий в пяти весах (50, 54, 60, 66 и 75 кг). На Олимпиаду пока отобралась только Карина Ибрагимова (57 кг).

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