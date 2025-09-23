Братьям Сабырхан подарили квартиры и машины за победу на ЧМ по боксу

В Шымкенте чествовали триумфаторов чемпионата мира по боксу, прошедшего в Ливерпуле (Англия), передают Vetsi.kz.

Напомним, на первом в истории ЧМ от World Boxing сборная Казахстана заняла первое место, завоевав семь золотых, одну серебряную и две бронзовые медали.

Махмуд Сабырхан во второй раз завоевал титул чемпиона мира, а его брат Торехан вошел в историю как первый спортсмен в истории Казахстана, ставший чемпионом мира в 19 лет.

От имени спонсоров им вручили автомобили и ключи от квартиры. Кроме того, отдельный подарок – автомобиль был преподнесен их отцу Айдархану Сабырханулы.

Золото в составе сборной Казахстана завоевали: Санжар Ташкенбай (50 кг), Махмуд Сабырхан (55 кг), Торехан Сабырхан (70 кг), Айбек Оралбай (+90 кг), Алуа Балкибекова (50 кг), Аида Абикеева (65 кг), Наталья Богданова (70 кг);

серебро - Назым Кызайбай (48 кг);

бронзу - Виктория Графеева (60 кг) и Елдана Талипова (+80 кг).

Махмуд Сабырхан — чемпион мира 2023 и 2025 года, серебряный призёр мирового первенства 2021-го, а также вице-чемпион Азии 2022 года и чемпион Азии-2024.

Торехан Сабырхан — четырёхкратный чемпион Азии среди юниоров и юношей, что является уникальным достижением для континентального бокса. В апреле 2025 года он успешно дебютировал на профессиональном ринге.



