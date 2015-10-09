Бибосынов побывал в нокдауне и устроил избиение на ЧМ-2025 по боксу

Казахстанский боксер Сакен Бибосынов вышел в 1/4 финала чемпионата мира от IBA в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала в весе до 54 килограммов он встречался с Факи Иссой Факи из Танзании. Бибосынов уверенно забрал первый раунд (5:0).

Во дебюте второй трехминутки казахстанцу был отсчитан нокдаун. После этого, соперник Бибосынова дважды побывал в нокдауне, а итогом раунда стало решение судей в пользу казахстанца - 5:0.

В третьем раунде боксеру из Танзании вновь был отсчитан нокдаун. Бибосынов одержал победу в этом поединке единогласным решением судей (5:0) и вышел в 1/4 финала.

Напомним, на предыдущей стадии Бибосынов разгромил Катлего Кеорапеце из Ботсваны.

Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

