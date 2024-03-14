Айтжанов одним словом описал вклад Головкина в успех сборной в отборе на ОИ-2024

Новости спорта Бокс Любительский бокс
14 марта 21:36
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Главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов оценил роль президента Национального Олимпийского комитета Геннадия Головкина в успехе команды на лицензионном турнире по боксу в итальянском Бусто-Арсицио, передают Vesti.kz.

"Особый эффект имело то, что президент НОК Геннадий Головкин специально приехал и поддерживал ребят до конца соревнований. Головкин - одна из известных личностей в мире бокса и звездный спортсмен из Казахстана. Поэтому для нас его приезд был большой поддержкой. Он подбадривал команду и давал советы каждому боксеру. Не будет преувеличением сказать, что это "разбудило" наших ребят", - приводит слова Айтжанова Olympic.kz.

В Бусто-Арсицио обладателями олимпийских квот стали Сакен Бибосынов (до 51 килограмма), Махмуд Сабырхан (до 57), Асланбек Шымбергенов (до 71), Нурбек Оралбай (до 80) и Айбек Оралбай (до 92).

Ранее Айтжанов рассказал о неудачном выступлении Мухаммедсабыра Базарбайулы, сделал заявление о Сабырхане и Шымбергенове, а также поделился с еще одним комментарием.

Метки:
Айтжанов Мырзагали Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Сборная Казахстана по боксу Бокс Олимпиада-2024

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