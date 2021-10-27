21-летний дебютант сборной Казахстана высказался о победном старте на чемпионате мира по боксу

Дебютант сборной Казахстана 21-летний Нурканат Райыс поделился эмоциями после своей первой победы наеду на чемпионате мир про боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.

В 1/32 финала турнира, проходящего в Белграде (Сербия), в весовой категории до 75 килограммов Райыс победил единогласным решением черногорского боксера Стефана Савковича. Видео можно посмотреть здесь.

"Провел свой первый бой на чемпионате мира. Все прошло по плану, выполнил установку тренеров. Теперь будем настраиваться на следующие бои, чтобы показать хорошие результаты. Для меня это первый ЧМ. с психологической точки зрения также все нормально", - сказал Райыс.

Следующим соперником казахстанца будет представитель Молдовы Влад Гаврилюк. Бой состоится 30 октября.

Названы претенденты на золото и медаль ЧМ по боксу от сборной Казахстана

Ранее свои стартовые поединки на ЧМ-2021 выиграли еще три казахстанца - Сакен Бибосынов (до 51 килограмма), Серик Темиржанов (57) и капитан сборной Абылайхан Жусупов (67).

Напомним, Казахстана представлен на ЧМ во всех 13 весовых категориях. Расписание боев казахстанских боксеров доступно здесь.

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