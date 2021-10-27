Видео победы 21-летнего казахстанца в стартовом бою чемпионата мира

Предлагаем вашему вниманию видео победы 21-летнего казахстанского боксера Нурканата Райыса в стартовом бою на чемпионате мира по боксу в Белграде (Сербия).

Как сообщают Vesti.kz, в весовой категории до 75 килограммов Райыс выиграл по очкам поединок у Стефана Савковича из Черногории.

Во втором круге его соперником станет Влад Гаврилыч из Молдовы.

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