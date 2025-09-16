Казахстанский боксёр Торехан Сабырхан прокомментировал свое выступление на историческом чемпионате мира от World Boxing, передают Vesti.kz.

На мировом первенстве в Ливерпуле (Англия) 19-летний Торехан стал чемпионом мира в весовой категории до 70 килограммов, а его брат - Махмуд Сабырхан взял золото в категории до 55 килограммов.

"Мой старший брат указал мне путь. Вы видели, как он себя чувствовал на ринге — победил всех соперников со счётом 5:0. Я, будучи свидетелем его темпа, не хотел снижать свой. Я решил пройти по тому пути, который открыл брат. Благодаря Аллаху, я это сделал. Хочу сказать спасибо тренерам Кайрат-ағай (Сатжанову), Ильяс-ағай (Оралбекову). Если бы не они, мы бы не достигли таких высот. Это была наша главная цель. До этого никогда два брата не выигрывали одновременно золото чемпионата мира. Поэтому мы решили вписать свои имена в историю и, благодаря Аллаху, достигли этой цели", - сказал Сабырхан-младший в беседе с World Boxing.

Также Торехан рассказал, за счет чего ему удалось победить в финале ЧМ-2025.

"Перед боем я поговорил с Асланбеком (Шымбергеновым). Он сказал, что мне нужно заставить соперника двигаться за мной, дождаться, когда он сам подойдёт. Предупредил, что я стану удобной мишенью, если пойду ему навстречу. Советы Асланбек-аға помогли: вы видели, что я стоял на месте и вытягивал его на себя. Я не знаю, почему первый раунд отдали сопернику, но я уже привык к этому. С начала чемпионата мира я отдаю все первые раунды. Я доверяю своему темпу, и благодаря этому одержал победу". Наша команда очень сильная. В начале было небольшое давление, но мы не ломаемся. Впереди ещё чемпионаты мира и Олимпиада", — заявил Сабырхан.

Асланбек Шымбергенов является бывшим капитаном сборной Казахстана, которого называют "Кошмаром узбекских боксеров". Подробности - тут.

Напомним, по итогам ЧМ-2025 по боксу Казахстан занял первое место в медальном зачёте, опередив Узбекистан. Помимо братьев Сабырхан золото завоевали Санжар Ташкенбай (50 кг), Айбек Оралбай (+90 кг), Алуа Балкибекова (50 кг), Аида Абикеева (65 кг), Наталья Богданова (70 кг); серебро - Назым Кызайбай (48 кг); бронзу - Виктория Графеева (60 кг) и Елдана Талипова (+80 кг).

Впервые за 12 лет, или Как Казахстан уделал Узбекистан и выиграл ЧМ по боксу

Торехан Сабырхан — четырёхкратный чемпион Азии среди юниоров и юношей, что является уникальным достижением для континентального бокса. Кроме того, в апреле 2025 года он успешно дебютировал на профессиональном ринге.



