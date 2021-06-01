Юлия Путинцева не смогла выйти во второй круг "Ролан Гаррос", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанская теннисистка, занимающая 43-е место в рейтинге WTA, стартовала на французском турнире "Большого шлема" с первого круга. Ее соперницей стала Онс Жабер из Туниса, которая в мировом табеле о рангах располагается на 26-й строчке.

Встреча продолжалась час и 20 минут и завершилась поражением казахстанки в двух сетах со счетом 5:7, 2:6. Путинцева не выполнила ни одного эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырех.

Напомним, что ранее во второй круг турнира вышли Елена Рыбакина и Зарина Дияс.

Провалы в мужском разряде и взлеты в женском. Как казахстанцы выступали на "Ролан Гаррос"

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!