Юлия Путинцева проиграла в первом круге "Ролан Гаррос"

Она не взяла ни одного сета.

Юлия Путинцева. Фото: wtatennis.com©
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Сегодня 16:32

Юлия Путинцева не смогла выйти во второй круг "Ролан Гаррос", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанская теннисистка, занимающая 43-е место в рейтинге WTA, стартовала на французском турнире "Большого шлема" с первого круга. Ее соперницей стала Онс Жабер из Туниса, которая в мировом табеле о рангах располагается на 26-й строчке. 

Встреча продолжалась час и 20 минут и завершилась поражением казахстанки в двух сетах со счетом 5:7, 2:6. Путинцева не выполнила ни одного эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырех.

Напомним, что ранее во второй круг турнира вышли Елена Рыбакина и Зарина Дияс

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Метки:
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