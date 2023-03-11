Юлия Путинцева покидает турнир в США после поражения в парном разряде

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 08:57
©instagram.com/yulia_putintseva

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева выступила в парном разряде на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В дуэте с канадкой Бьянкой Андрееску Путинцева уступила паре в составе Николь Меличар (США) и Эллен Перес (США) - 6:7 (3), 4:6.

Отметим, что в первом круге женского одиночного разряда Путинцева проиграла чешской теннисистке Каролине Муховой - 3:6, 6:4, 4:6.

Другая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина узнала соперницу по второму кругу в женском одиночном разряде на этом турнире.

12 марта первая ракетка Казахстана сыграет с американкой Софьей Кенин, которая в первом круге обыграла соотечественницу Слоан Стивенс - 6:4, 6:1.

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Метки:
Путинцева Юлия WTA

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