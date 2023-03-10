Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Теннис WTA
Комментарии

Определилась соперница Рыбакиной на турнире в США

Определилась соперница Рыбакиной на турнире в США
©Australian Open

Казахстанка Елена Рыбакина узнала соперницу по второму кругу в женском одиночном разряде на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первая ракетка Казахстана сыграет с американкой Софьей Кенин, которая в первом круге обыграла соотечественницу Слоан Стивенс - 6:4, 6:1.

Их матч продолжался один час и 21 минуту.

Отметим, что Рыбакина занимает десятое место в рейтинге WTA, а Кенин располагается на 170-й строчке.

Добавим, что другая казахстанка Юлия Путинцева в первом круге соревнований уступила чешской теннисистке Каролине Муховой.

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus