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Реклама Новости спорта Теннис WTA Сегодня 10:55 Комментарии Определилась соперница Рыбакиной на турнире в США ©Australian Open Казахстанка Елена Рыбакина узнала соперницу по второму кругу в женском одиночном разряде на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), сообщает корреспондент Vesti.kz. Первая ракетка Казахстана сыграет с американкой Софьей Кенин, которая в первом круге обыграла соотечественницу Слоан Стивенс - 6:4, 6:1. Их матч продолжался один час и 21 минуту. Отметим, что Рыбакина занимает десятое место в рейтинге WTA, а Кенин располагается на 170-й строчке. Добавим, что другая казахстанка Юлия Путинцева в первом круге соревнований уступила чешской теннисистке Каролине Муховой. Поделиться в соц. сетях:













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