Юлия Путинцева обошла Елену Рыбакину

Стало известно положение ведущих теннисисток Казахстана в чемпионской гонке WTA, сообщают Vesti.kz.

Так, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, занимающая седьмое место в рейтинге WTA, утратила десять позиций в чемпионской гонке и занимает теперь 19 место.

Вторая ракетка страны Юлия Путинцева (№23) поднялась в чемпионской гонке сразу на 13 позиций и занимает восьмое место.

Примечательно, что лидером этого рейтинга стала американка Мэдисон Кис, поднявшаяся сразу на 28 позиций. Она сместила с вершины лидера мирового рейтинга Арину Соболенко из Беларуси.

Завтра, 14 января Рыбакина и Путинцева стартуют на Australian Open-2025. Рыбакина сыграет с 16-летней австралийкой Эмерсон Джонс (№293), а Путинцева сразится с Элиной Аванесян (№41) из Армении.

Против первой ракетки мира! Прямая трансляция матчей Рыбакиной и других казахстанцев на Australian Open