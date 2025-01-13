Против первой ракетки мира! Прямая трансляция матчей Рыбакиной и других казахстанцев на Australian Open

Во вторник, 14 января, пройдет третий игровой день Australian Open-2025. Сразу три представителя Казахстана проведут свои стартовые матчи. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о каждом из них.

Всего в основных сетках одиночных разрядов было четыре представителя Казахстана. Но в понедельник Александр Шевченко (№77) уже завершил борьбу, проиграв Карлосу Алькарасу (№3) - 1:6, 5:7, 1:6.

Бублик встретится с сеяным соперником

Вторым запуском на 13-м корте, ориентировочно в 06:10 (здесь и дальше время казахстанское - Прим. автора), сыграет лучший теннисист страны в мужском одиночном разряде Александр Бублик (№37). Его ждет противостояние с аргентинцем Франсиско Серундоло (№31), который попал в посев.

Это будет первая игра между 27-летним Бубликом и 26-летним Серундоло. И несмотря на то, что Серундоло в большей степени грунтовик, показатели в Мельбурне (Австралия) у него успешнее. Так, он играл на Australian Open дважды: в позапрошлом году дошел до третьего раунда, а в прошлом дошел до второго круга.

Бублик же сыграет в основной сетке турнира в седьмой раз. Трижды он вылетал во втором круге, еще трижды - в первом раунде. Два последних участия в Мельбурне обернулись проигрышами в первом матче. В 2024 году Александр вовсе в трех сетах проиграл теннисисту из квалификации Сумиту Нагалу из Индии.

Казахстанец выиграл всего два из последних 13 матчей, и эта статистика действительно печальная. Если он хочет исправить ситуацию и вновь обрести уверенность в своих силах, то необходимо побеждать Серундоло. Оба теннисиста с начала 2025 года провели по одному матчу, и оба проиграли.

Рыбакину ждет встреча с 16-летней вундеркиндом

Вторым запуском на крупной арене имени Маргарет Корт, ориентировочно в 07:10, сыграет главная надежда отечественного тенниса Елена Рыбакина (№7). Соперницей 25-летней казахстанки станет получившая приглашение от организаторов турнира 16-летняя австралийка Эмерсон Джонс (№293).

В свои 16 лет Джонс является первой ракеткой мира среди юниорок и уже входит в топ-300 среди взрослых. В прошлом году она добиралась до финалов на юниорских Australian Open и Уимблдоне. Ранее с Рыбакиной не играла.

Если для Эмерсон это первый взрослый Открытый чемпионат Австралии, то Елена сыграет в Мельбурне уже в шестой раз. Ее лучший результат - финал в 2023 году, когда она проиграла Арине Соболенко. В прошлом году Рыбакина сенсационно проиграла россиянке Анне Блинковой уже во втором круге, уступив на решающем тай-брейке со счетом 20:22.

С начала сезона в официальных матчах Елена одержала три победы и потерпела одно поражение - от Иги Швентек. А вот Джонс успела одержать крупнейшую победу в карьере, когда нанесла поражение китаянке Ван Синьюй из топ-40 в первом круге турнира в Аделаиде (Австралия).

Недооценивать талантливую Джонс нельзя. Да, у нее еще нет опыта таких матчей, но за нее придут поболеть соотечественники, а еще она будет понимать, что ей терять попросту нечего, в отличие от титулованной соперницы.

Набравшая ход Путинцева не намерена останавливаться

Чуть позже, третьим запуском на седьмом корте, примерно в 07:50, сыграют казахстанка Юлия Путинцева (№23) и представительница Армении Элина Аванесян (№41). Это будет второе противостояние между бывшими россиянками. В 2023 году, в квалификации турнира в Пекине (Китай), Юлия выиграла со счетом 6:1, 6:4.

30-летняя Путинцева сыграет на Australian Open в 13-й раз подряд. Ее лучшие результаты в Мельбурне - третий круг (2016, 2020, 2021). В прошлом году она в первом же круге уступила россиянке Анастасии Захаровой, проиграв два сета после выигранного первого.

А 22-летняя Аванесян только в прошлом году дебютировала в основной сетке Australian Open, и сходу добралась до третьего раунда, попутно выбив Марию Саккари из топ-10. И только в 1/16 финала она в трех партиях уступила украинке Марте Костюк.

У обеих спортсменок соотношение побед и поражений в этом сезоне 4-2. Однако Юлия уступала только теннисисткам из топ-10 - Соболенко и Джессике Пегуле. Она две недели подряд обновляет личный рекорд в рейтинге WTA, сначала поднявшись на 25-ю строчку, а затем на 23-ю.

Аванесян в этом году останавливали Онс Жабер и Маккартни Кесслер. Что интересно, обеих в последние недели обыгрывала Путинцева, причем без потерь сетов. Поэтому в этом противостоянии казахстанка выглядит заметным фаворитом. Но нельзя списывать со счетом Аванесян, так как на "Больших шлемах" все настроены серьезно и нередки сенсации.

Где покажут матчи в прямом эфире?

Матч Рыбакина - Джонс будет показан на телеканале Eurosport 2. Также все игры можно будет посмотреть по этой ссылке.

Напомним, что Australian Open-2025 в Мельбурне стартовал 12 января и завершится 26 января.