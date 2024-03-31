"Я не ожидала". Рыбакина сделала признание после поражения в финале

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 02:45
©Miami Open

Казахстанка Елена Рыбакина (№4) осталась довольной выходом в финал турнира WTA 1000 - Miami Open в Майами (Флорида, США). Сразу после поражения от Даниэль Коллинз (№53) в финале она подвела итоги соревнований, передают Vesti.kz.

"Я считаю, что сыграть здесь в финале во второй раз подряд - хороший результат. Спасибо моей команде. Я не ожидала такого результата перед началом турнира. Это были очень сложные матчи, но болельщики меня поддерживали, и без них я бы не добралась до финала. Хочу поздравить Даниэль с прекрасным теннисом, который ты показывала эти две недели, поздравляю всю твою команду! Благодарю всех, кто причастен к организации этого прекрасного турнира!", - сказала Рыбакина.

Напомним, что в решающей встрече Рыбакина потерпела поражение в двух сетах. Уже известно, сколько миллионов заработала Елена за выход в финал турнира в Майами.

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