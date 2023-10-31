WTA отреагировала на критику Елены Рыбакиной

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 11:11
©facebook.com/elenarybakina/

Женская теннисная ассоциация (WTA) прокомментировала критику по поводу организации Итогового турнира WTA, проходящего в мексиканском Канкуне, сообщают Vesti.kz.

Ранее Елена Рыбакина раскритиковала качество корта. После казахстанки свои претензии к покрытия высказали и Арина Соболенко (1-я ракетка мира), и Онс Жабер (7-я). Однако WTA не согласилась с замечаниями теннисисток.

"Мы рады впервые провести Итоговый турнир WTA в Канкуне и усердно работали над строительством стадиона, на котором между собой соревнуются восемь лучших теннисисток мира и парные команды. Наша команда усердно работала над сокращением сроков с учетом погодных условий, чтобы обеспечить соответствие стадиона и корта нашим строгим стандартам производительности", - говорится в заявлении WTA.

Рыбакина, занимающая четвертое место в мировом рейтинге, впервые в карьере квалифицировалась на Итоговый турнир WTA. В этом году призовой фонд турнира составляет 9 миллионов долларов.

В стартовом матче лучшая теннисистка Казахстана уступила пятой ракетке мира из США Джессике Пегуле со счетом 5:7, 2:6.

В группе Рыбакина также сыграет с белоруской Ариной Соболенко и гречанкой Марией Саккари (№9). Две лучшие теннисистки из этого квартета выйдут в полуфинал соревнований.

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 13:15
WTA
Рыбакина узнала цену второго поражения на Итоговом турнире WTA
Сегодня , 11:11
WTA
WTA отреагировала на критику Елены Рыбакиной
Вчера , 15:36
WTA
"Королева развалилась". Болельщики не узнают Елену Рыбакину и указали на ее слабое место
Вчера , 11:00
WTA
Елена Рыбакина раскритиковала Итоговый турнир WTA
Вчера , 09:14
WTA
Пегула объяснила, как "сломала" Рыбакину на Итоговом турнире WTA
Вчера , 08:57
WTA
Соперница Рыбакиной с разгрома стартовала на Итоговом чемпионате WTA
Вчера , 07:11
WTA
Рыбакина начала с поражения Итоговый турнир WTA
29 октября, 12:42
WTA
Рыбакина узнала о своих шансах на Итоговом чемпионате WTA
28 октября, 16:00
WTA
"Красота и элегантность". Рыбакина восхитила публику на презентации итогового турнира в Мексике
28 октября, 10:20
WTA
Рыбакина узнала своих соперниц по историческому турниру
© 2008 - 2023 ТОО «EML»