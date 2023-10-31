WTA отреагировала на критику Елены Рыбакиной

Женская теннисная ассоциация (WTA) прокомментировала критику по поводу организации Итогового турнира WTA, проходящего в мексиканском Канкуне, сообщают Vesti.kz.

Ранее Елена Рыбакина раскритиковала качество корта. После казахстанки свои претензии к покрытия высказали и Арина Соболенко (1-я ракетка мира), и Онс Жабер (7-я). Однако WTA не согласилась с замечаниями теннисисток.

"Мы рады впервые провести Итоговый турнир WTA в Канкуне и усердно работали над строительством стадиона, на котором между собой соревнуются восемь лучших теннисисток мира и парные команды. Наша команда усердно работала над сокращением сроков с учетом погодных условий, чтобы обеспечить соответствие стадиона и корта нашим строгим стандартам производительности", - говорится в заявлении WTA.

Рыбакина, занимающая четвертое место в мировом рейтинге, впервые в карьере квалифицировалась на Итоговый турнир WTA. В этом году призовой фонд турнира составляет 9 миллионов долларов.

В стартовом матче лучшая теннисистка Казахстана уступила пятой ракетке мира из США Джессике Пегуле со счетом 5:7, 2:6.

В группе Рыбакина также сыграет с белоруской Ариной Соболенко и гречанкой Марией Саккари (№9). Две лучшие теннисистки из этого квартета выйдут в полуфинал соревнований.