WTA отреагировала на исход матча с участием Рыбакиной

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 10:17
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Женская теннисная ассоциация (WTA) прокомментировала успешную игру шестой ракетки мира Елены Рыбакиной на старте Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия), передают Vesti.kz.

Казахстанка начала свое выступление со второго круга, обыграв на этой стадии хозяйку корта Жасмин Паолини, занимающую 65-е место в мировом рейтинге.

"За 94 минуты Рыбакина обеспечила себе место в третьем раунде. Рыбакина встретится с Калинской после победы над итальянкой Паолини", - пишет у себя в соцсетях WTA.

Отметим, что матч Елены против россиянки Анны Калинской (№57) состоится 14 мая.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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